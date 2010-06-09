Эксперт: украинский фондовый рынок продолжил восходящее движение

Украинский фондовый рынок в среду, 9 июня, продолжил восходящее движение на умеренно позитивном внешнем фоне.

Об этом сообщила в интервью корреспонденту УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна ЛАВРИК.

По ее словам, европейские и российские индексы смогли выйти в плюс после оптимистичного закрытия американских торгов и выхода предварительных данных о сильном росте экспорта Китая в мае. Инвесторы восприняли эту информацию как доказательство того, что восстановление мировой экономики продолжается, несмотря на долговые и бюджетные проблемы стран Европы.

Я.ЛАВРИК сообщила, что во второй половине дня поддержку рынкам акций оказал рост курса евро по отношению к доллару США и восстановление цен на сырьевых площадках. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent смогли пробить уровень 74 доллара за баррель. Помимо валютных тенденций поддержку ценам на «черное золото» оказали данные Американского института нефти о снижении запасов нефти в США. Уверенности инвесторам придали также данные о росте ВВП Португалии в первом квартале максимальными за последние пять лет темпами и заявления главы ФРС США Бена БЕРНАНКЕ об оказании поддержки Федеральным резервом мировым финансовым рынкам.

Аналитик отметила, что украинский рынок, ведомый позитивными новостями, завершил день на мажорной ноте. Игроки выбирали для покупки бумаги без преференций по отраслям, отдавая предпочтение наиболее привлекательным бумагам. Отчасти это объясняется спекулятивным характером сделок.

По информации Я.ЛАВРИК, в лидерах роста закрепились акции ММК им. Ильича (+12,50%). Активный рост показали бумаги Крюковского вагоностроительного завода (+6,14%) – инвесторы продолжают отыгрывать сильные производственные показатели завода, опубликованные 8 июня. Акции «Донбассэнерго», которые остаются одними из самых недооцененных среди бумаг отечественных энергогенерирующих компаний, подорожали на 5,40%. Хороший рост показали акции «Стирола» (+5,5%), которые в последнее время пользовались слабым спросом среди участников.

Аналитик добавила, что из ликвидных бумаг в красной зоне закрылись только акции Авдеевского коксохимического завода (-1,37%). Возможно, некоторые игроки решили зафиксировать прибыль, опасаясь, что решение собрания акционеров о выплате дивидендов не оправдает ожиданий. В тройку лидеров по объему торгов вошли акции «Укрнафты» (12,60 млн. грн.), Авдеевского КХЗ (12,03 млн. грн.) и «Азовстали» (11,35 млн. грн.).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 9 июня, повысился на 1,14% – до 756,12 пункта. Общий объем торгов составил 101 млн. 338 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 2,70% – до 1897,02 пункта. Общий объем торгов составил 89 млн. 803 тыс. грн., из них торги на срочном рынке – 9 млн. 753 тыс. грн.