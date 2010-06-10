Конкурс по "Лугансктепловозу" пока проходит в правовом поле

Приватизационный конкурс по продаже 76,001% акций холдинговой компании "Лугансктепловоз" проходит в чистом правовом поле, каких-либо судебных решений, блокирующих его проведение, в Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) не поступало.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО.

Он также отметил, что все подавшие заявки компании уже внесли залог за участие в конкурсе.

Как сообщал УНИАН, срок подачи заявок на конкурс по «Лугансктепловозу» истек 7 мая. Сам конкурс по продаже «Лугансктепловоза» состоится 15 июня.

Всего на участие в конкурсе было подано три заявки. По данным информированного источника, заявки подали ОАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. Фрунзе" (НПО им. Фрунзе"), управляющая компания "Брянский машиностроительный завод" (Россия) и компания Mantara Holding (Кипр).

Справка УНИАН. 31 марта 2010 года Фонд государственного имущества Украины объявил о проведении приватизационного конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже государственного пакета акций ОАО «Лугансктепловоз» в размере 76,001% уставного капитала.

Стартовая цена выставленного на продажу госпакета «Лугансктепловоза» составляет 400 млн. грн.