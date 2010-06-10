Акции "Сумы-" и "Полтаваоблэнерго" реализуют мелкими частями

В случае, если объявленные Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ) аукционные торги по блокирующим пакета акций ОАО "Сумыоблэнерго" и ОАО "Полтаваоблэнерго" не состоятся из-за отсутствия спроса, ФГИУ будет продавать их более мелкими частями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель Фонда госимущества Александр РЯБЧЕНКО.

Он также отметил, что на данный момент НАК «ЭКУ» еще не передала Фонду госимущества планируемый к приватизации госпакет акций "Одессаоблэнерго".

Как сообщал УНИАН, ФГИУ планирует выставить на аукционные торги на фондовых биржах в июле этого года 25-процентные пакеты акций ОАО "Сумыоблэнерго" и "Полтаваоблэнерго".

На данное время 25,01% акций ОАО «Одессаоблэнерго» принадлежат НАК «Энергетическая компания Украины».