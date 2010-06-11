Эксперт: инвесторы снова настроены оптимистично

Уход негативных новостей высвободил оптимизм инвесторов относительно восстановления мировой экономики.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, в отсутствие негативного новостного потока с фронта кризиса суверенных долгов Европы рынок сфокусировал внимание на данных, указывающих на продолжение восстановления мировой экономики и довольно низкой оценки акций на развитых и развивающихся фондовых рынках. В частности, прогнозный P/E индекса S&P 500 за 2010 год составляет 13, при среднем за последние 20 лет на уровне 20, а прогнозный P/E за 2010 год для китайских акций в среднем составляет 15, и это при том что этот показатель во времена бума доходил до 50.

Как отметил К.ЛИТВИН, мировые фондовые рынки показали уверенный рост в четверг, 10 мая, продолжая отыгрывать официальные данные по китайскому экспорту. Экспорт из Китая вырос в мае на 48,5% в годовом измерении, что указывает на высокий уровень мирового спроса на китайскую продукцию. До публикации этих данных инвесторы были очень сильно встревожены, что ослабление евро и замедление экономической активности в ЕС, куда Китай направляет 22% экспортных потоков, негативно скажется на китайских экспортноориентированных предприятиях. Таким образом, цифры по китайскому экспорту являются одним из опережающих индикаторов экономической активности в Европе, указавшим, что дела с развитием европейской экономики в мае обстояли неплохо.

Стратег сообщил, что по итогам торгов в четверг индекс DJIA вырос на 2,7% до 10172 пунктов, а индекс S&P 500 увеличился на 3% до 1087 пунктов. При этом европейский индекс DJ Stoxx 600 подрос на 1,6% до 248 пунктов. Дальнейший рост рынка до 1100 пунктов по индексу S&P 500 вполне вероятен, если статистика розничных продаж в США не разочарует рынок.