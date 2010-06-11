Кабмин планирует снизить кворум для собраний акционеров

Кабинет министров Украины планирует снизить кворум с 60% до более 50% для ранее несостоявшихся и объявленных повторно собраний акционеров в акционерных обществах с госдолей более 50%.

Как отмечается в распоряжении КМУ от 9 июня 2010 г., утвердившем план мер по противодействию рейдерским захватам предприятий, Кабмин поручил Межведомственной комиссии по вопросам противодействия противоправным поглощениям и захватам предприятий разработать и направить свои предложения по этому поводу на рассмотрение Министерства юстиции.

Правительство также планирует внести изменения в законодательство, предусматривающие введение учета акций в АО с госдолей больше 50% государственными банками, определенными КМУ.

Кабмин также поручил Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку обеспечить «совершенствование регулирования деятельности участников депозитарной системы, создания единственного центрального депозитария и формирования эффективной системы депозитарного учета ценных бумаг», «разработать и утвердить концепцию системы электронного документооборота между всеми участниками депозитарной системы с использованием шифровки данных и электронной цифровой подписи».

Правительство также поручило Фонду государственного имущества сформировать список предприятий с госпакетом, превышающим 25%, а также имеющих стратегическое значение, относительно которых обнаружены признаки «противоправного поглощения и захвата, фиктивного доведения до банкротства, длительных корпоративных конфликтов», а Минюсту сформировать список судей, привлеченных к ответственности за принятие решений, способствовавших рейдерским захватам предприятий. Кабмин также поручил МВД сформировать список предприятий, предоставляющих услуги, «связанные с охраной государственной и другой собственности, и услуги по охране граждан и других юридических лиц, причастных к противоправному поглощению и захвату предприятий».