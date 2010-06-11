Минфин проведет аукцион по размещению ОВГЗ

Министерство финансов Украины 15 июня 2010 года проведет аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в сообщении Минфина, текстом которого располагает УНИАН.

К размещению будут предложены бумаги со сроком погашения 18 мая 2011 года, 27 марта 2013 года, 4 сентября 2013 года.

Средства, полученные от продажи ОВГЗ со сроком погашения 4 сентября 2013 года, будут направлены в Стабилизационный фонд для финансирования мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Как сообщал УНИАН, по информации Национального банка Украины, на первичных аукционах по размещению ОВГЗ в государственный бюджет Украины в мае т.г. поступили средства на общую сумму 2,803 млрд. грн. (с начала года – 20,870 млрд. грн.).

Всего с начала 2010 года Министерство финансов осуществило размещение правительственных бумаг (с учетом ОВГЗ, выпущенных для целей докапитализации) на общую сумму 27,260 млрд. грн. В мае выпуск ОВГЗ для целей рекапитализации не осуществлялся.

Средневзвешенная доходность ОВГЗ по результатам проведения аукционов первичного размещения в мае составляла 11,88% годовых (с начала года - 15,49% годовых).