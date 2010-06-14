Эксперт: котировки кредитно-дефолтных свопов выросли на 4%

На прошлой неделе котировки кредитно-дефолтных свопов (Credit Default Swap, CDS) на украинский суверенный долг выросли на 24,3 б.п. (на 4.0%) – с 608,9 б.п. до 633,2 б.п. Об этом говорится в аналитическом отчете, подготовленном аналитиком инвестиционной группы «Сократ» Максимом ШТЕПОЙ.

Таким образом, как отмечается в отчете, котировки украинских CDS следовали глобальному тренду – кредитно-дефолтные свопы России, Казахстана и Венесуэлы также показали рост (в среднем на 2,7 – 3,4%).

В сегменте суверенных еврооблигаций наблюдалось достаточно сильное повышение доходности на коротком конце кривой и более слабое повышение на длинном. Еврооблигации Украина-11 повысили свою доходность на 1,1 п.п. – с 7,9% до 9,0%, более длинные суверенные выпуски с погашением в 13 и 17 годах показали рост доходностей на 0,4 п.п. (с 7,5% до 7,9%) и 0,2 п.п. (с 8,8% до 9,0%) соответственно.

В сегмент квази-суверенных евробондов наблюдалось разнонаправленное движение. Ростом доходности отметились бумаги Нафтогаз-14 (на 0.4 п.п. – с 8.5% до 8.8%), в то время как доходность прочих выпусков немного снизилась. Так, еврооблигации Укрэксимбанк-11 показали падение доходности на 0,2 п.п. (с 9,3% до 9,2%), доходность более длинного выпуска банка с погашением в 16 году снизилась на 0,3 п.п. (с 11,1% до 10,8%). Еврооблигации Киева с погашением в 11 и 15 годах показали падение доходности на 1,5 п.п. (с 11,8% до 10,4%) и 0,2 п.п. (с 11,7% до 11,5%) соответственно.

Направление движения в кластере банковских еврооблигаций было также разнонаправленным, рост доходности продемонстрировали выпуски Альфа-Банк Украина-12 (на 0,2 п.п., с 14,3% до 14.4%) и Приватбанк-16 (на 0,1 п.п. – с 12,0% до 12,1%). Более короткий выпуск Приватбанка с погашением в 12 году показал падение доходности на 0,1 п.п. (с 13,5% до 13,4%). Еврооблигации Укрсиббанк-11 также показали падение доходности – на 0,2 п.п. (с 11,4% до 11,1%).

В корпоративном сегменте украинских еврооблигаций также наблюдалось разнонаправленное движение. Еврооблигации МХП-11 показали падение доходности на 0,4 п.п. – с 11,7% до 11,3%, доходность выпуска Азовсталь-11 наоборот повысилась на 0,4 п.п. (с 11,3% до 11,7%). Доходность евробондов ДТЭК-15 повысилась на 0,1 п.п. – с 11,5% до 11,6%.