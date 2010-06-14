Эксперт: на фондовом рынке США возможен нисходящий тренд

С технической точки зрения американские фондовые индексы уже третью неделю находятся в диапазоне консолидации 1040-1100 пунктов по индексу S&P 500.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Он добавил, что индекс S&P 500 уже подобрался к верхней границе указанного диапазона. Тем не менее, в ближайшие дни возможен нисходящий тренд.

По словам стратега, в пятницу, 11 июня, американские фондовые рынки торговались на довольно низких объемах под влиянием важной макростатистики. По итогам торгов индекс S&P 500 подрос на 0,4% до 1091 пункта, а индекс DJIA прибавил те же 0,4%, закрывшись на отметке 10211 пунктов. Нефть марки WTI по итогам торгов на NYMEX в пятницу подешевела на 1,7 доллара до 73,8 доллара за баррель.

Как подчеркнул К.ЛИТВИН, макроэкономические данные в пятницу вышли разнонаправленные, что определило высокую волатильность торгов. Розничные продажи за май разочаровали рынок снижением на 1,2%, что существенно хуже ожидавшегося роста на 0,2%. Даже без учета транспортных услуг и бензина продажи снизились на 1,1% (первый случай снижения за последние 8 месяцев), рынок же ожидал прироста на 0,1%. Розничные продажи являются важным экономическим показателем, учитывая тот факт, что потребительские расходы составляют 70% ВВП США.

При этом, отметил стратег, настроения потребителей в США продолжили улучшаться. Так, предварительный индекс потребительских настроений за июнь, рассчитанный Мичиганским университетом, увеличился с 73,6 пункта до 75,5 пункта, превысив рыночные ожидания (74,5 пункта). Неоднородная статистика не помогла американскому рынку обрести в пятницу четкий вектор движения. Ключевые индексы находились без изменений вплоть до закрытия торгов, подскочив в последние полчаса до закрытия на 0,4%.