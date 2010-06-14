Движение фондовых рынков будет определяться настроениями игроков

Движение фондовых индексов до конца июня будет определяться настроениями рыночных игроков и возможными неожиданными новостями, преимущественно приходящими в последнее время из Европы.

Об этом говорится в аналитическом обзоре компании Astrum Investment Management, переданном агентству УНИАН.

Аналитики объясняют, что ближайшие несколько недель на фондовых рынках пройдут на фоне отсутствия важной экономической статистики и корпоративной отчетности. Сезон отчетности начнется лишь в первой декаде июля.

В обзоре подчеркивается, что прошедшая неделя стала лучшей для фондовых рынков, начиная с марта 2010 года. DJIA закрылся в пятницу на отметке 10211 пунктов, что на 2,8% выше, чем неделей ранее. Индекс S&P 500 достиг 1091,6 пункта, что соответствует росту за неделю на 2,5%. При этом индекс ожидаемой волатильности VIX опустился до 28,8% (35,5% неделей ранее).

По словам аналитиков, рост фондовых рынков произошел на фоне достаточно негативной макроэкономический статистики. Розничные продажи в мае снизились на 1,2%, в основном за счет строительной составляющей. В то же время продолжают улучшаться потребительские настроения в США. Предварительный индекс потребительских настроений Мичиганского университета за июнь вырос с 73,6 до 75,5 пункта, превысив ожидания 74,5 пункта. Среди других значимых событий на прошлой неделе выделилась публикация «бежевой книги» ФРС, которая содержит умеренно позитивную оценку тенденций в экономике США.

Как отмечается в обзоре, негативный фон со стороны зоны евро значительно снизился. Проблемы Венгрии были сильно преувеличены, и данная тема ушла с повестки дня уже в первые дни прошедшей недели. Отсутствие других негативных новостей из Евросоюза позволило евро отскочить от минимальных значений 1,19 долл./евро и вернуться на уровень 1,21-1,22 долл./евро. При этом позитивные вести приходили из азиатско-тихоокеанского региона (Китай, Япония, Австралия), поддерживая уверенность в постепенном восстановлении мировой экономики, устойчивом к колебаниям на финансовых рынках.