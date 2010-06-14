Эксперты: конъюнктура благоприятна для еврооблигаций

Конъюнктура сейчас благоприятна для украинских еврооблигаций, говорится в аналитическом обзоре компании Astrum Investment Management, переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, активность в украинском сегменте еврооблигаций на прошлой неделе была невысокой. В то же время украинским бумагам удалось избежать падения, которое выглядело неминуемым в начале недели на фоне резко негативных настроений на мировых торговых площадках. К тому же изменение настроений инвесторов, в первую очередь в США, поддержало котировки украинского долга.

В результате, отмечается в обзоре, по итогам прошлой недели подавляющее большинство суверенных еврооблигаций подорожало (небольшое снижение цены было отмечено только по выпуску Украина-12), а кривая доходности вернула традиционный вид, прежде всего благодаря опережающему снижению доходности бумаг Украина-11. Доходность данного выпуска снизилась на 1 пункт до 6,2%.

Аналитики сообщают, что держателей еврооблигаций города Киев продолжает радовать динамика котировок этих бумаг - наилучшая в сегменте украинских квазисуверенных за имствований за последние несколько недель. На прошедшей неделе инве сторы активно покупали облигации Киева с погашением в 2012 и 2015 гг., что привело к снижению доходности по ним на 0,5 пункта - до 10,1% и 10,5% соответственно.

В то же время, сказано в обзоре, еврооблигации «Нафтогаза» продемонстрировали отрицательную динамику, впервые за последнее время не скоррелировав с движением суверенной кривой. Продажи бумаг компании были вызваны информацией о негативном исходе для компании судебной тяжбы с RosUkrEnergo в Стокгольмском арбитраже. В то же время, по мнению аналитиков, такие продажи нерациональны, поскольку качество бумаги уже давно определяется не платежеспособностью «Нафтогаза», а суверенной гарантией, которая фактически приравнивает долг к государственному.