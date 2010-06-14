Эксперт: отечественный фондовый рынок настроен оптимистически

Оптимистичный тон сегодняшним торгам на отечественном фондовом рынке задал положительный внешний фон.

Такую точку зрения высказала в интервью корреспонденту УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна ЛАВРИК.

По ее словам, несмотря на противоречивую макростатистику, американским биржам все-таки удалось завершить пятницу в зеленой зоне – буквально в последний час торговой сессии ведущие фондовые индикаторы смогли выйти в плюс. Позитивное закрытие торгов в США, на фоне затишья вокруг долговых проблем европейских стран, послужило поводом для роста индексов Азии и Европы в понедельник. Торги в России сегодня не проводились в связи с праздником дня России.

Как сообщила аналитик, первый день недели отечественный фондовый рынок начал на мажорной ноте – на открытии индекс Украинской биржи вырос почти на 3%. После утреннего подъема рынок, не найдя сил для дальнейшего роста, ушел в боковое движение ближе к отметке 2000 пунктов. Вышедшие данные о росте промроизводства в зоне евро в апреле украинский рынок проигнорировал вместе с европейскими площадками. В конце сессии поддержку отечественному рынку оказало открытие торгов США на положительной территории.

По мнению Я.ЛАВРИК, после нескольких сессий роста неуверенность инвесторов относительно продолжения восходящей тенденции удачно совпала с началом летнего сезона, что обусловило низкую активность игроков. В лидерах роста среди бумаг первого эшелона сегодня закрепились акции машиностроительных предприятий: «Мотор Сичи» (+7,50%), «Сумского НПО им. Фрунзе» (+4,99%), а также «Укртелекома» (+5,50%). Интерес к акциям крупнейшего оператора фиксированной связи в Украине подогревают разговоры о возможном создании Фонда универсальных телекоммуникационных услуг, средства которого будут направляться на поддержание социальной услуги в сельской местности. Ожидается, что стоимость приватизации «Укртелекома» существенно возрастет после создания фонда.

Аналитик отметила, что на отрицательной территории из ликвидных бумаг сегодня закрылись только акции «Лугансктепловоза» (-3,23%), которые показывают отрицательную динамику третий день подряд вопреки общей тенденции. Наибольшим спросом в понедельник пользовались акции «Центрэнерго» (7,79 млн. грн.), «Мотор Сичи» (5,81 млн. грн.), «Райффайзен банка Аваль» (5,51 млн. грн.).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 14 июня, повысился на 3,11% – до 800,77 пункта. Общий объем торгов составил 95 млн. 869 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 3,95% – до 2007,12 пункта. Общий объем торгов составил 65 млн. 580 тыс. грн., из них торги на срочном рынке - 4 млн. 872 тыс. грн.