Украинский фондовый рынок сегодня вырос очень значительно

Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 14 июня, повысился на 3,11% – до 800,77 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 95 млн. 869 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 3,95% – до 2007,12 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 65 млн. 580 тыс. грн., из них торги на срочном рынке составили 4 млн. 872 тыс. грн.