Эксперт: золото начало дешеветь

Драгоценные металлы на фоне подъема фондовых площадок в последние дни начали дешеветь.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

По его словам, «спекулянты начали покидать золото, так как появился аппетит к риску».

Как отметил В.СКИДАН, «на фоне относительной стабилизации на финансовых рынках и активности финансовых властей США покупатели постепенно начали возвращаться на рынки. Отсутствие негатива в последние дни и неплохая статистика со стороны Китая и Японии смогли поддержать решимость спекулянтов сыграть в отскок. Сейчас наблюдается техническая коррекция на всех основных рынках. Между тем, пока активности покупателей явно недостаточно, и на дневных графиках рост выглядит очень скромно».

Эксперт подчеркнул, что европейская единая валюта в четверг, 10 июня, резко выросла против доллара США, так как позитивные мировые экономические тенденции повысили веру участников рынка в укрепляющееся восстановление, подтолкнув их к покупкам рискованных активов. Евро вырос в то время, когда появились новые признаки стабильности на рынках государственных облигаций Европы.

В.СКИДАН напомнил, что ранее Испания успешно провела свой аукцион по размещению трехлетних облигаций - впервые после понижения ее кредитного рейтинга. Тогда как прошедшее в четверг заседание Европейского центрального банка не принесло никаких сюрпризов, способность рынка рационально изучить насыщенный долговой календарь с аукционами в Италии, Португалии и Ирландии, которые состоятся уже на этой неделе, способствовала медленному восстановлению веры в мировую экономику.