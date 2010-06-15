Россия купила 76% акций «Лугансктепловоза»

Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия) признана победителем конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 76,001% пакета акций ОАО «Лугансктепловоз».

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом реализационная цена предприятия превысила его стартовую цену всего на 10 млн. грн. (начальная стоимость составляла 400 млн. грн. - УНИАН).

К участию в конкурсе по продаже акций «Лугансктепловоза» было также допущено ОАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. Фрунзе" (НПО им. Фрунзе"), предложившее за пакет 400 млн. грн. Третья компания, подавшая заявку на конкурс, - компания "Мантара Холдинг" не была допущена ФГИУ к участию в нем.

Лицетатор торгов предложил участникам конкурса повысить цену на 1 шаг ( 4 млн. грн.) – до 414 млн. грн., однако участники торгов отказались повысить свои ценовые предложения. В результате, победителем конкурса была признана Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» с ее начальным ценовым предложением 410 млн. грн.

Справка УНИАН. Фонд госимущества Украины 19 июля 2006 года первый раз объявил конкурс с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона по продаже 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз".

23 марта 2007 года ФГИУ признал «Управляющую компанию «Брянский машиностроительный завод» (входящую в российский "Трансмашхолдинг") победителем конкурса: пакет был продан за 292,505 млн. грн. при стартовой цене 292 млн. грн. Покупатель был внесен в реестр собственников «Лугансктепловоза» 13 апреля 2007 года.

В октябре 2009 года регистратор ценных бумаг «Центр-Регистратор» списал 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" со счета УК «Брянский машиностроительный завод» и зачислил их на счет Фонда госимущества. Акции были зачислены на счет ФГИУ на основании решения Луганского хозяйственного суда от 12 октября 2009 г.

31 марта 2010 года Фонд государственного имущества Украины повторно объявил о проведении приватизационного конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже государственного пакета акций ОАО «Лугансктепловоз» в размере 76,001% уставного капитала.