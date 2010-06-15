ПРИВАТИЗАЦИОННОЕ ДЕЖАВЮ: «ЛУГАНСКТЕПЛОВОЗ» СНОВА УШЕЛ РОССИЯНАМ

Приватизационное дежавю состоялось. Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия) признана победителем конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 76,001% пакета акций ОАО «Лугансктепловоз». Реализационная цена предприятия превысила стартовую всего на 10 млн. грн. (начальная стоимость - 400 млн. грн.).

В конкурсе принимали участие две компании - ОАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. Фрунзе" (НПО им. Фрунзе"), начальное ценовое предложение которого составило 400 млн. грн., и Брянский машзавод, который предложил за пакет акций 410 млн. грн.

Лицитатор торгов предложил участникам конкурса повысить цену на 1 шаг ( 4 млн. грн.) – до 414 млн. грн., однако они отказались от данной идеи. В результате, победителем конкурса был признан «Брянский машзавод» с его начальным ценовым предложением 410 млн. грн.

Это уже было

Первый конкурс по продаже «Лугансктепловоза» состоялся 19 июля 2006 года. А 23 марта 2007 года ФГИУ признал «Брянский машиностроительный завод» (входящий в российский "Трансмашхолдинг") его победителем: пакет был продан за 292,505 млн. грн. при стартовой цене 292 млн. грн. Покупатель был внесен в реестр собственников «Лугансктепловоза» 13 апреля 2007 года.

В октябре 2009 года регистратор ценных бумаг «Центр-Регистратор» списал 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" со счета УК «Брянский машиностроительный завод» и зачислил их на счет Фонда госимущества. Акции были зачислены на счет ФГИУ на основании решения Луганского хозяйственного суда от 12 октября 2009 г.

31 марта 2010 года Фонд госимущества повторно объявил о проведении приватизационного конкурса по продаже госпакета «Лугансктепловоза».

И свежая дата - 15 июня 2010г. - покупателем украинских активов снова стал "Брянский машзавод». Как не пыталась предыдущая власть отнять у нежеланного инвестора предприятие, в нынешних условиях он выиграл матч-реванш.

Не обошлось и без обиженных. Компания «Мантара Холдинг», подавшая заявку на участие в приватизационном конкурсе, заявила о противоправных действиях Фонда государственного имущества по ее недопуску.

По словам уполномоченного лица компании Вячеслава Деришева, протокол конкурсной комиссии с выводами о соответствии «Мантара Холдинг» конкурсным условиям был составлен еще 8 июня, однако решение Фонда о недопуске компании к конкурсу появилось лишь накануне его проведения – 14 июня. Само решение представители компании получили в понедельник, 14 июня, в 17.00 - фактически уже после окончания рабочего дня.

По его словам, Фонд госимущества не предоставил каких-либо внятных аргументов относительно того, почему компания не была допущена к участию в конкурсе. «Все что мы имеем – общая, без конкретизации, ссылка Фонда на пункт 6.9 Положения о порядке проведения конкурсов по продаже пакетов акций акционерных обществ, предусматривающий, как минимум, с десяток причин, по которым компания может быть не допущена к участию в конкурсе», - отметил В.Деришев. «Объяснить более детально, на основании какого именно требования нас не допустили к участию в конкурсе, в Фонде не посчитали нужным», - добавил он.

В.Деришев также отметил, что со своей стороны «Мантара Холдинг» выполнила все необходимые предписания для полноценного участия в конкурсе. По его словам, компания также полностью соответствует квалификационным требованиям, выдвигаемым к участникам конкурса, имея долю участия в украинской компании, эксплуатирующей железнодорожные локомотивы. Он также сообщил, что опосредованно собственниками данной компании являются известные в Украине и за ее границами бизнесмены Игорь КОЛОМОЙСКИЙ и Геннадий БОГОЛЮБОВ, которые также являются акционерами крупнейшего украинского банка - «ПриватБанк».

По мнению В.Деришева, подобное решение Фонда госимущества является не чем иным, как возращением к практике приватизации под конкретного покупателя, заказных продаж стратегических предприятий украинской экономики.

В этой связи он отметил, что компания сделает все от нее зависящее, чтобы не допустить возвращения подобной практики, а также потребует дать правовую оценку действиям Фонда в отношении недопуска «Мантара Холдинг» к участию в конкурсе, в связи с чем планирует в ближайшее время опротестовать действия Фонда госимущества, а также результаты конкурса в суде. «Мы не сомневаемся, что иск будет удовлетворен, так как Фонд явно нарушает закон», - добавил В.Деришев. Он также предостерег инвесторов, которые собираются участвовать в приватизации «Лугансктепловоза», что конкурс по его продаже незаконен и его результаты будут отменены, а само приобретение акций компании на непрозрачном конкурсе станет серьезным инвестиционным и репутационным риском для покупателя.

Прогнозы и "рекомендации"

Скандалы с покупкой «Лугансктепловоза» прогнозировались и ранее. К примеру, экс-глава ФГИ Валентина Семенюк-Сасоненко отмечала, что условия повторного приватизационного конкурса прописаны под посредника. По ее словам, фиксированные обязательства данного конкурса по сравнению с предыдущим значительно сокращены, что делает это возможным.

В то же время она подчеркивала, что не будет требовать через суд пересмотра данных обязательств. По ее словам, нынешнее правительство должно понять, что проведение данного конкурса в подобном формате сделает его объектом для критики. По ее мнению, единственным способом это избежать является возращение к инвестобязательствам предыдущего конкурса.

О том, что условия были «плотно» откорректированы говорят и украинско-российские переговоры. По результатам прошедшего в Брянске седьмого заседания подкомиссии по вопросам транспорта Комитета по экономическому сотрудничеству украинско-российской межгосударственной комиссии министр транспорта РФ Игорь Левитин заявил: «Мы должны лично контролировать защиту частных инвестиций на транспорте в России и Украине. Вы знаете, что была попытка наших компаний инвестировать деньги в украинскую транспортную инфраструктуру. Она была не очень удачна: речь идет о «Лугансктепловозе» и Ильичевском морском порту («Укртрансконтейнер» – ред.). Мы считаем, что мы должны еще раз вернуться к этой теме, посмотреть, почему не получились эти инвестиции». По его словам, перед тем, как начинать новые инвестиционные проекты, необходимо решить вопросы по этим двум проектам. «Это нужно для того, чтобы те интересные проекты в Украине, России, которые сегодня имеют реальных инвесторов, они не наступили на те же грабли, на которые наступили эти инвесторы. Мы должны сделать так, чтобы эти инвестиции были эффективны. Поэтому мы должны сначала определиться, что делать по этим инвестициям, а затем уже начинать новые», - отметил И.Левитин.

Похоже, с инвестициями разобрались, а вот с «граблями» - нет.

У ФГИ проблем не стало меньше

Сам ФГИ признает результаты конкурса по «Лугансктепловозу", но считает реализационную цену предприятия заниженной.

Как отметил глава Фонда по завершении конкурса Александр Рябченко, ФГИ не располагает какой-либо информацией о договорном характере данного конкурса. В то же время, по его словам, в планах было повышение реализационной цены в ходе торгов до 500 млн. грн.

Жаль, что планы не сбылись…

Но на этом коллизии с «Лугансктепловозом» не заканчиваются. Как известно, Хозяйственный суд г. Киева своим решением обязал Фонд госимущества возместить бывшему собственнику предприятия - российской холдинговой компании “Трансмашхолдинг” ( в нее входит «Брянский машзвод» - ред.) внесенные ею средства за приобретенный пакет акций в размере 76% уставного фонда в долларах по курсу по состоянию на момент покупки.

Так вот, Фонд планирует обжаловать решение суда. А. Рябченко считает, что ФГИ выиграет данную кассационную жалобу. По его словам, в соответствии с действующим украинским законодательством, деньги бывшему собственнику за возвращенный в госсобственность пакет акций предприятия возвращаются исключительно за счет средств от повторной продажи предприятия.

Получится лит данной мечте сбыться, покажет время. Но тяжбы не будут легкими.

И еще несколько комментариев. Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов считает, что «то, что структура, которая непосредственно сотрудничает с российскими железными дорогами, победила в данном конкурсе, это хорошо..., это говорит о том, что мы имеем на длительный период заказчика, который в состоянии обеспечить коллектив работой». «При нормальном отношении данное предприятие может быть загружено на объем работы до миллиарда долларов», - подчеркнул он.

На уточняющие вопросы, почему же по такой низкой цене было продано предприятие, А.Ефремов сказал: «Мы можем торговаться по цене и угробить целое предприятие». По его словам, сегодня «Лугансктепловоз» «в таком состоянии, что если еще какое-то время мы поторгуемся, то его можно будет попилить на металлолом».

Премьер-министр оппозиционного правительства Сергей Соболев убежден, что страна возвращается к старой системе приватизации, к которой, кроме пяти-семи украинских, приобщаются и несколько российских «семей».

«Под видом прозрачных конкурсов, которые реально являются заговором, начинается очередной этап перераспределения украинской собственности. Такие методы немедленно останавливались при правительстве Юлии Тимошенко. Понятно, что нынешняя власть Януковича-Азарова делает все возможное, чтобы государственная собственность Украины была за бесценок отдана за так называемый дешевый российский газ и другие сомнительные обещания российской власти», - заявил С.Соболев.

Он также напомнил, что ФГИ Украины должен российской структуре сумму значительно больше, чем 400 млн. грн. при том, что предыдущая цена продажи была 292,5 млн. грн., потому что россияне имеют решение суда, которое обязывает Фонд госимущества компенсировать им курсовую разницу.

Экс-председатель Фонда государственного имущества, народный депутат Александр Бондарь называет конкурс по “Лугансктепловозу” профанацией. По его словам, является неприемлемым тот факт, что предприятие было продано без проведения торгов между участниками фактически по начальной цене. “Им даже не хватило ума поднять реализационную цену на два шага”, - отметил он. “Все решается не здесь”, - добавил он.

Где бы «не решалась» судьба наших предприятий, судя по результатам украинской экономики, место все равно выбирается не подходящее. Приватизационную технологию, так сказать украинское ноу-хау, пора реформировать - очень нынче модное слово. Правда, наша власть в отношении новшеств, особенно прозрачных и честных, тяжела на подъем. Вот и «Лугансктепловоз» снова погрязнет в судебных разбирательствах. Одно успокаивает, пока суд да дело, предприятие будет работать, люди не останутся без зарплат, смогут прокормить семью, а на большее – достойную жизнь человека, приносящего пользу стране, они все равно никогда не надеялись…

Оксана Павловская (УНИАН)