Эксперты: новая неделя началась на позитивной ноте

Новая торговая неделя на украинском фондовом рынке началась на позитивной ноте.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Аналитики подчеркивают, что оптимизм, преобладавший на европейских площадках, а также повышение цен на нефть (+2,5%) способствовали в понедельник, 14 июня, росту акций украинских компаний. В начале торговой сессии индекс Украинской биржи снижался, однако во второй половине дня отыграл падение и к закрытию вырос на небольшом объеме торгов. Все бумаги индексной корзины закрылись ростом.

В обзоре отмечается, что лучшие результаты продемонстрировали акции машиностроительного сектора, а именно «Мотор Сич» (+7,5%) и Сумское НПО им. Фрунзе (+4,99%). Инвесторы интересовались бумагами банковского и энергетического сектора: «Райффайзен банк Аваль» и «Укрсиббанк» прибавили 4,35% и 4,02% соответственно, «Центрэнерго» выросло на 4,44%. Акции «Укртелекома» взлетели на 5,5%. Бумаги металлургов также были в плюсе: Алчевский металлургический комбинат (+1,22%), «Азовсталь» (+1,69%), Енакиевский металлургический завод (+1,67%).

По информации аналитиков, украинские акции на иностранных площадках в понедельник демонстрировали преимущественно позитивную динамику. На больших объемах торгов росли бумаги «Астарты» и «Кернел». На Лондонской фондовой бирже JKX прибавил 2,66%, а Regal Petroleum снизился на 1,15%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 14 июня, повысился на 3,11% – до 800,77 пункта. Общий объем торгов составил 95 млн. 869 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 3,95% – до 2007,12 пункта. Общий объем торгов составил 65 млн. 580 тыс. грн., из них на срочном рынке - 4 млн. 872 тыс. грн.