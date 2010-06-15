Эксперт: понижение рейтинга Греции повлияло на рынки по-разному

Американские и европейские фондовые биржи в понедельник, 14 июня, закрылись разнонаправленно из-за понижения агентством Moody`s суверенного кредитного рейтинга Греции уже после закрытия европейских рынков.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, европейские рынки вчера открылись с гэпом вверх, отражая позитивное закрытие американских площадок в пятницу, после чего последовала боковая динамика вплоть до закрытия торгов. Никакие существенные макроэкономические данные в Европе и в США в понедельник не выходили.

При этом, подчеркнул К.ЛИТВИН, агентство Moody`s понизило суверенный рейтинг Греции сразу на четыре шага (с A3 до Ba1), что является «мусорным» (неинвестиционным) рейтингом, который лишь на четыре ступени выше суверенного рейтинга Украины. Данное решение привело к давлению на евро, котировки сырья и американских фондовых индексов, которые закрылись небольшим падением.

Как отметил стратег, по итогам вчерашних торгов индекс DJIA снизился на 0,2% до 10190 пунктов. Индекс S&P 500 также потерял 0,2%, закрывшись на уровне 1089 пунктов. При этом европейский индекс DJ Stoxx 600, не успевший среагировать на новость о рейтинге Греции, вырос на 1,2% до 252 пунктов.