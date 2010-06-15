На украинском рынке еврооблигаций вчера наблюдался рост

На украинском рынке еврооблигаций в ходе вчерашних торгов наблюдался рост.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, высоким спросом пользовались суверенные и квазисуверенные облигации, несмотря на то, что объемы торгов были низкими. Все выпуски «Укрэксимбанка» вчера росли, прибавив 0,375-0,75 пункта.

Как отмечают аналитики, значительный спрос был на долгосрочные суверенные еврооблигации, в то время как по краткосрочным выпускам некоторые инвесторы фиксировали прибыль. В корпоративном секторе на небольших объемах торгов росли облигации «Метинвеста», ДТЭК, «Альфа банка Украина».

В обзоре также говорится, что на российском рынке активность торгов вчера была незначительной по причине официального праздника – Дня России. Сделки заключались только по суверенным бумагам, которые к закрытию прибавили 0,25-0,5 пункта.