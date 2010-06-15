Эксперт: открытый рынок ОВГЗ уже не является весомым источником

Открытый рынок облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) больше не является для правительства весомым источником рефинансирования государственного долга.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его мнению, «ближайшие несколько аукционов являются последней надеждой рынка на рост ставок размещения». В ближайшие две недели правительству предстоит погасить ОВГЗ на 2,8 млрд. грн., отметил аналитик. В то же время, он не ожидает, что Минфин пойдет на поводу у игроков и радикально повысит ставки до рыночного уровня, который на сегодня составляет 15%-16% по среднесрочным облигациям.

Как подчеркнул С.ФУРСА, возможности правительства по привлечению средств значительно выросли по сравнению концом 2009 года. Таким образом, аналитик придерживается сценария, согласно которому ставки останутся на текущих уровнях, и при этом возможен незначительный рост доходности на коротком конце кривой.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины 15 июня 2010 года проводит аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). К размещению предлагаются бумаги со сроком погашения 18 мая 2011 года, 27 марта 2013 года, 4 сентября 2013 года.

Средства, полученные от продажи ОВГЗ со сроком погашения 4 сентября 2013 года, будут направлены в Стабилизационный фонд для финансирования мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.