Эксперт: открытый рынок ОВГЗ уже не является весомым источником
Рефинансирования госдолга Кабмином
Открытый рынок облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) больше не является для правительства весомым источником рефинансирования государственного долга.
Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.
По его мнению, «ближайшие несколько аукционов являются последней надеждой рынка на рост ставок размещения». В ближайшие две недели правительству предстоит погасить ОВГЗ на 2,8 млрд. грн., отметил аналитик. В то же время, он не ожидает, что Минфин пойдет на поводу у игроков и радикально повысит ставки до рыночного уровня, который на сегодня составляет 15%-16% по среднесрочным облигациям.
Как подчеркнул С.ФУРСА, возможности правительства по привлечению средств значительно выросли по сравнению концом 2009 года. Таким образом, аналитик придерживается сценария, согласно которому ставки останутся на текущих уровнях, и при этом возможен незначительный рост доходности на коротком конце кривой.
Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины 15 июня 2010 года проводит аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). К размещению предлагаются бумаги со сроком погашения 18 мая 2011 года, 27 марта 2013 года, 4 сентября 2013 года.
Средства, полученные от продажи ОВГЗ со сроком погашения 4 сентября 2013 года, будут направлены в Стабилизационный фонд для финансирования мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.