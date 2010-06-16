Королевская считает ошибкой продажу «Лугансктепловоза»

Продажа «Лугансктепловоза» – ошибка, а результаты конкурса будут обжалованы в суде. Об этом заявила глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, сообщили УНИАН в пресс-службе комитета. «Неделю назад Фонд госимущества заявлял, что интерес к приватизации холдинговой компании «Лугансктепловоз» проявили 7 компаний. Тем не менее, к участию в самом конкурсе были допущены только две структуры, контролируемые российским капиталом», - говорит депутат.

По ее словам, приватизация крупнейшего машиностроительного предприятия Украины была проведена с явными нарушениями, одного из вероятных конкурентов отстранили от участия конкурса за день до его проведения.

По мнению главы парламентского комитета, нельзя кулуарно, без трансляции конкурса в прямом эфире продавать предприятие-монополист, за которым стоит 10-тысячный коллектив. Она напомнила, что в 2007 г. это предприятие уже было продано Брянскому машиностроительному заводу за 58 млн. долл. В прошлом году итоги конкурса были аннулированы, а сейчас «Лугансктепловоз» достался все тому же покупателю, но уже за 51 млн. долл.

«Я разделяю мнение экспертов, что цена предприятия серьезно занижена, а условия конкурса были выписаны под конкретного покупателя, - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Непрозрачность конкурса, спешка с его проведением и предсказуемый результат возвращают нас во времена «дикой приватизации» 15-летней давности, что противоречит ориентации на европейские ценности и подрывает международный авторитет Украины».

Как сообщал УНИАН, 15 июня 2010 г. управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия) была признана победителем конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 76,001% пакета акций ОАО «Лугансктепловоз».

Реализационная цена предприятия превысила его стартовую цену всего на 10 млн. грн. (начальная стоимость составляла 400 млн. грн. - УНИАН).

Всего в конкурсе принимали участие две компании - ОАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. Фрунзе" (НПО им. Фрунзе"), начальное ценовое предложение которого составило 400 млн. грн., и Брянский машзавод, который предложил за пакет акций предприятия 410 млн. грн. Третья компания, подавшая заявку на конкурс, - компания "Мантара Холдинг" не была допущена ФГИУ к участию в нем.

Лицетатор торгов предложил участникам конкурса повысить цену на 1 шаг (4 млн. грн.) – до 414 млн. грн., однако участники торгов отказались повысить свои ценовые предложения. В результате победителем конкурса была признана Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» с ее начальным ценовым предложением 410 млн. грн.