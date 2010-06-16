Тимошенко: Янукович начал масштабную теневую приватизацию

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о начале теневой приватизации украинских предприятий в интересах российских структур.

Об этом она заявила сегодня в Хмельницком на встрече с представителями региональной организации Комитета защиты Украины, сообщает сайт Tymoshenko.UA.

"России сдан бесплатно наш "Лугансктепловоз". С "Лугансктепловоза" началась масштабная теневая приватизация", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она обратила особое внимание на тот факт, что "Лугансктепловоз" является стратегическим для Украины предприятием, которое обеспечивает предприятия "Укрзализницы" подвижным составом.

"Это абсолютно бесплатная приватизация, потому что конкурса никакого не было, никакого аукциона не было, все было фальсифицировано, и 410 миллионов гривен, которые они выручили, уже в договоре они отдают той же российской компании, чтобы она это предприятие модернизировала", - сказала она.

Таким образом, отметила Ю.ТИМОШЕНКО, государственный бюджет в результате продажи пакета акций "Лугансктепловоз" не получил ни одной копейки, а Украина потеряла свое стратегическое предприятие.

Как сообщал УНИАН, 15 июня 2010 г. управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия) была признана победителем конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 76,001% пакета акций ОАО «Лугансктепловоз».

Реализационная цена предприятия превысила его стартовую цену всего на 10 млн. грн. (начальная стоимость составляла 400 млн. грн. - УНИАН).

В конкурсе принимали участие две компании - ОАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение имени Фрунзе" (НПО им. Фрунзе"), начальное ценовое предложение которого составляло 400 млн. грн., и Брянский машзавод, который предложил за пакет акций предприятия 410 млн. грн. Третья компания, которая подала заявку на конкурс, - компания "Мантара Холдинг" не была допущена ФГИУ к участию в нем.

Лицетатор торгов предложил участникам конкурса повысить цену на 1 шаг (4 млн. грн.) – до 414 млн. грн., но участники торгов отказались повысить свои ценовые предложения. В результате победителем конкурса была признана Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» с ее начальным ценовым предложением 410 млн. грн.

Компания «Мантара Холдинг» заявила о противоправных действиях Фонда государственного имущества в связи с недопущением ее к участию в этом конкурсе.

Как говорится в заявлении уполномоченного компании Вячеслава ДЕРЫШЕВА, протокол конкурсной комиссии с заключением о соответствии «Мантара Холдинг» конкурсным условиям был составлен еще 8 июня, но соответствующее решение Фонда о недопуске компании к участию в конкурсе появилось только накануне его проведения – 14 июня. А решение представители компании, по словам В.ДЕРЫШЕВА, получили в понедельник, 14 июня, в 17.00, фактически уже после окончания рабочего дня.

По его словам, Фонд госимущества не предоставил никаких существенных аргументов, почему компания «Мантара Холдинг» не была допущена к участию в конкурсе.