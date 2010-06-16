Эксперт: затишье в Европе может продлиться недолго

Текущее затишье на европейских фондовых площадках может продлиться недолго.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Он считает, что «Испания имеет высокие шансы потерять кредитный рейтинг ААА, учитывая ухудшающееся положение региональных банков, которые должны рефинансировать миллиарды евро долгов в 2010 году, а доступ к международным долговым рынкам для них с недавнего времени практически невозможен». Поэтому игрокам рынка следует быть предельно осторожным с принятием инвестиционных решений в ближайшее время, предупреждает стратег.

Как отметил К.ЛИТВИН, американские и европейские фондовые рынки во вторник, 15 июня, закрылись уверенным ростом ключевых индексов на фоне роста заказов Boeing и повышения прогноза мировых продаж компьютеров. Макроэкономическая статистика в США соответствовала рыночным ожиданиям. Индекс активности производственного сектора штата Нью-Йорк за июнь вырос до 19,6 пункта (слегка ниже рыночных ожиданий в 20 пунктов). При этом компания Boeing заявила, что собирается увеличить объемы производства нового самолета Dreamliner на фоне высокого спроса. Это оказало поддержку промышленному сектору. Повышение прогноза продаж компьютеров в мире, в свою очередь, оказало поддержку высокотехнологическому сектору.

Стратег сообщил, что по итогам торгов вторника индекс S&P 500 вырос на 2,35% до 1115 пунктов, а индекс DJ Stoxx 600 подрос на 0,7% до 254 пунктов. Сегодня в США ожидается ряд важных данных по рынку недвижимости, а также статистика по промышленному производству за май.