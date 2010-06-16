Укрепление евро помогло росту украинских акций

Недавнее укрепление евро способствовало росту украинского фондового рынка.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

В частности, отмечается в обзоре, во вторник. 15 июня, росли все бумаги индексной корзины Украинской биржи, за исключением концерна «Стирол» (-0,03%) и «Захидэнерго» (-0,11%). Цена на акции «Укртелекома» взлетела на 10%. Бумаги банков также значительно выросли: «Райффайзен банк Аваль» (+4,77%), «Укрсоцбанк» (+3,88%).

По информации аналитиков, акции «Лугансктепловоза» (-12%) начали распродаваться после выхода новости о том, что пакет акций компании был продан на приватизационном аукционе по очень низкой цене – 410 млн. грн. Стремительное повышение цен на акции ММК им. Ильича (+19,42%) связано с выходом новостей о возможном объединении завода с металлургическим гигантом «Метинвест».

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 15 июня, повысился на 1,77% – до 814,93 пункта. Общий объем торгов составил 73 млн. 745 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 2,43% – до 2055,83 пункта. Общий объем торгов составил 88 млн. 734 тыс. грн., из них на срочном рынке - 5 млн. 444 тыс. грн.