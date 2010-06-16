Эксперты: торги еврооблигациями проходят довольно активно

Торги на украинском рынке еврооблигаций во вторник, 15 июня, проходили довольно активно.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По мнению аналитиков, высокий спрос на суверенные и квазисуверенные бумаги объясняется оптимизмом, преобладающим на рынках акций. Суверенные еврооблигации в течение вчерашнего дня прибавили от 0,375 до 0,5 пункта. Квазисуверенный «Укрэксимбанк» поднялся в цене на высоких объемах торгов. В корпоративном секторе инвесторы интересовались облигациями «Метинвеста» и ДТЭК, которые к закрытию значительно выросли.

Как сообщают аналитики, на российском рынке еврооблигаций во вторник активность была умеренной. Суверенные выпуски прибавили 0,25-0,75 пункта. Корпоративные облигации также пользовались спросом – наиболее ликвидные бумаги выросли в цене.