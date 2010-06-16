Эксперт: Минфин показал тщетность ожиданий рынка

Министерство финансов Украины на вчерашнем аукционе показало тщетность ожиданий рынка относительно облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его словам, «на аукционе во вторник Минфин вновь удовлетворял только минимальные заявки, продемонстрировав рынку беспочвенность ожиданий роста доходности первичных размещений». Трехлетние облигации не были размещены в принципе, поскольку минимальный уровень заявок по ним (16%) на 200 пунктов превышает правительственный ориентир справедливой доходности по ним (14%).

Аналитик отметил, что основной объем средств был привлечен за счет 6- и 12-месячных облигаций, которые были проданы с доходностью 11% и 13% на сумму 85,8 и 80,4 млн. грн. соответственно. Специальные ОВГЗ были размещены на 10,3 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины 15 июня 2010 года провело аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

К размещению были предложены бумаги со сроком погашения 18 мая 2011 года, 27 марта 2013 года и 4 сентября 2013 года. Объем проданных на аукционе ОВГЗ составил 176,5 млн. грн.