Инвесторы проявляют интерес к акциям объектов приватизации

Наибольший интерес инвесторов в среду, 16 июня, был сосредоточен в акциях отечественных объектов приватизации.

Такую точку зрения высказала в интервью корреспонденту УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна ЛАВРИК.

По ее информации, именно эти акции стали лидерами роста сегодняшних торгов: «Лугансктепловоз» (+8,66%), «Укртелеком» (+4,12%). Значительное влияние на котировки бумаг производителя тепловозов и поездов оказали положительные отзывы о результатах приватизации руководства предприятия и заявления об ожидаемом росте заказов на продукцию со стороны российских заказчиков.

Я.ЛАВРИК сообщила, что лучше рынка торговались акции добывающего сектора: Северный ГОК (+3,07%), Полтавский ГОК (+1,94%). На общем фоне привлекательно выглядел банковский сектор: «Райффайзен банк Аваль» (+1,02%), «Укрсоцбанк» (+1,98%). Аутсайдерами торгов стали акции ММК им. Ильича (-11,11%). В тройку лидеров по объему торгов вошли акции Авдеевского КХЗ (18,60 млн. грн.), Алчевского МК (8,34 млн. грн.), «Укрнафты» (7,06 млн. грн.).

Как подчеркнула аналитик, в среду украинский фондовый рынок двигался «в ногу» с зарубежными площадками. После 1,5%-ного «гэпа» вверх на открытии индекс УБ быстро развернулся и демонстрировал преимущественно отрицательную динамику. Слабые попытки покупателей поднять рынок быстро пресекались продавцами, чувствовавшими себя более уверенно на фоне негативной внешней конъюнктуры.

Аналитик отметила, что большую часть дня фондовые индикаторы Европы и России двигались вниз вслед за дешевеющим евро, «красными» значениями сырьевых фьючерсов и разочаровавшими инвесторов прогнозами компаний на 2010 год. К тому же, после продолжительного подъема котировок, на рынке присутствовал соблазн фиксации заработанной накануне прибыли. После отскока вверх на европейских биржах в конце сессии на украинском рынке также активизировались покупки.

По словам Я.ЛАВРИК, к середине дня под давлением внешнего пессимизма отечественный рынок опустился на отрицательную территорию. Негатив добавили данные по недвижимости США - объем строительства новых домов в мае упал на 10%, что стало максимальным с марта 2009 года. При этом аналитики ожидали снижения на 3,7%. В то же время, рост промышленного производства в регионе оказался выше прогнозов экспертов.

Аналитик обратила внимание, что в последнее время в США выходит очень противоречивая статистика, и это сказывается на настроениях инвесторов. Учитывая высокие риски со стороны европейского региона, игроки предпочитают не рисковать, что сдерживает восстановление индексов после майской коррекции.