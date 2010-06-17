Эксперты: рынок евробондов вчера был довольно активным

Вчерашняя торговая сессия на украинском рынке евробондов характеризовалась неплохой торговой активностью с хорошим спросом на корпоративные облигации в начале дня.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, бумаги «Альфа банка Украина» и «Укрэксимбанка» сначала выросли в цене, но после тренд развернулся в другую сторону в связи некоторой с фиксацией прибыли. «Метинвест» и ДТЭК показали значительные темпы роста, но закончили торговую сессию лишь с небольшим приростом. Это было вызвано коррекцией, которая наблюдалась во второй половине дня. Активность в отношении гособлигаций была умеренной, и их предложение незначительно выросло на протяжении торговой сессии.

Как отмечается в обзоре, активность на российском рынке евробондов вчера была высокой, особенно сразу после открытия. Суверенные выпуски выросли от 0.25 до 0,5 процентных пункта. В секторе корпоративных облигаций активность наблюдалась как со стороны продавцов, так и со стороны покупателей с ростом цен на большинство ликвидных бумаг.