Эксперт: мировые фондовые рынки в среду закрылись без изменений

Мировые фондовые рынки закрылись в среду, 16 июня, без изменений на фоне неоднородной макроэкономической статистики из США, роста цен на сырье и разочаровывающего прогноза американской транспортной корпорации FedEx.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, «среда была обильной на макроэкономические данные». Так, статистика по рынку недвижимости США разочаровала инвесторов. Объемы строительства новых домов упали в мае на 10% до 593 тыс., что существенно хуже рыночных ожиданий снижения на 3,7% до 648 тыс. Подобная динамика наблюдалась и с выданными разрешениями на застройку, которые сократились в мае на 5,9% до 574 тыс., в то время как рынок ожидал прироста на 2,5% до 625 тыс.

Как объяснил К.ЛИТВИН, существенное ухудшение данных по рынку недвижимости США в мае в первую очередь связано с истечением государственных субсидий для покупателей жилья. Рынок будет внимательно следить, насколько сможет восстановиться активность на рынке недвижимости в концу лета для определения спроса без государственных стимулов.

Тем не менее, сообщил стратег, вчера рынок обрадовали данные по промышленному производству в США, увеличившемуся в мае на 1,2%, превысив рыночные ожидания роста в 0,9%. Многие участники рынка полагают, что промышленное производство станет локомотивом роста американской экономики, и рост ВВП во втором и третьем кварталах 2010 года превысит 2% именно благодаря промышленному производству.

Кроме того, добавил К.ЛИТВИН, вчера FedEx объявила квартальные результаты, которые совпали с рыночными ожиданиями, однако прогноз на текущий квартал и второе полугодие оказался ниже консенсуса ожиданий.

По информации стратега, индекс DJIA в среду закрылся на уровне 10409 пунктов, индекс S&P 500 - на уровне 1114 пунктов, индекс DJ Stoxx 600 - 254 пунктов. Нефть подорожала на 0,7 доллара - до 77,7 доллара за баррель.