ФГИ планирует выставить на продажу «Захид-» или «Днепроэнерго»

Фонд государственного имущества Украины планирует в четвертом квартале этого года выставить на продажу госпакет акций одной из двух генерирующих компаний – «Захидэнерго» либо «Днепроэнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО сегодня во время заседания специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации.

При этом, по его словам, деньги от продажи данного госпакета поступят в бюджет уже в следующем году.

Он также сообщил, что ФГИУ планирует выставлять на протяжении 2011-2012 годов госпакеты акций других генерирующих компаний.

По словам А.РЯБЧЕНКО, это позволит выполнить планы по поступлениям от приватизации в будущем на уровне заявленных объемов поступлений этого года – 10 млрд. грн.

Справка УНИАН. На сегодняшний день в управлении НАК «Энергетическая компания Украины» находятся контрольные пакеты четырех генерирующих компаний – «Донбасс-», «Захид-», «Центр-» и «Днепроэнерго».