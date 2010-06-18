Эксперт: на мировых биржах преобладала боковая динамика

На американских и европейских фондовых биржах в четверг, 17 июня, преобладала боковая динамика на разнонаправленном новостном фоне.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, в первой половине дня в четверг европейские индексы двигались вверх вслед за укреплением евро на успешном размещении испанских облигаций на сумму 3,5 млрд. евро, а также на позитивных данных по розничным продажам в Великобритании за май.

Однако вскоре, сообщил К.ЛИТВИН, рыночный позитив был утрачен в связи с выходом негативной макроэкономической статистики из США. Так, количество лиц, подавших заявки на пособие по безработице, увеличилось до 472 тыс., что оказалось хуже рыночных ожиданий снижения до 450 тыс. При этом данные за позапрошлую неделю также были пересмотрены в худшую сторону.

Помимо этого, добавил стратег, индекс производственной активности в зоне ответственности Федерального резервного банка Филадельфии упал до самой низкой отметки за последние восемь месяцев в 8 пунктов, что существенно ниже рыночных ожиданий в 20 пунктов. При этом в структуре индекса наблюдалось резкое увеличение складских запасов, что указывает на снижение конечного спроса.

По информации К.ЛИТВИНА, индекс S&P 500 в четверг не претерпел изменений, закрывшись на отметке 1116 пунктов. Индекс DJ Stoxx 600 также не показал существенных изменений, закрывшись на отметке 254 пунктов.