«Мантара Холдинг» поддерживает расследование ситуации по «Лугансктепловозу»

Компания «Мантара Холдинг» приветствует намерения правительства разобраться в ситуации вокруг скандальной продажи государственного пакета акций ОАО «Лугансктепловоз».

Так прокомментировал УНИАН сегодняшнее заявление вице-премьер-министра Украины Андрея КЛЮЕВА о «Лугансктепловозе» уполномоченное лицо «Мантара Холдинг» Вячеслав ДЕРИШЕВ.

По его словам, данное заявление украинского вице-премьера может свидетельствовать только об одном – в правительстве серьезно обеспокоены ситуацией с продажей «Лугансктепловоза» и искренне желают в ней разобраться.

В.ДЕРИШЕВ также сообщил, что его компания окажет всевозможное содействие, чтобы прояснить ситуацию вокруг данной продажи и со своей стороны готова предоставить всю имеющуюся у нее информацию по данному конкурсу.

Он также выразил уверенность, что правительство даст объективную оценку действиям различных сторон во время и после окончания конкурса по продаже «Лугансктепловоза».

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ сегодня заявил журналистам, что правительство не исключает, что при аукционе по продаже государственного пакета акций ОАО "Лугансктепловоз" был сговор компаний, участвующих в конкурсе.

«Сейчас у нас в правительстве рассматривается вопрос, почему ни одного шага не сделали во время торгов. Была стартовая цена, и никто ничего дополнительно не дал. Похоже, что был сговор. Сейчас занимаемся», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он отметил, что складывается ситуация, «когда две компании вышли на торги и договариваются, кто покупает».

Справка УНИАН. 15 июня управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия), входящая в российский «Трансмашхолдинг», была признана победителем конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 76,001% пакета акций ОАО «Лугансктепловоз».

Реализационная цена предприятия превысила его стартовую цену всего на 10 млн. грн. (начальная стоимость составляла 400 млн. грн. - УНИАН).

Всего в конкурсе принимали участие две компании - ОАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. Фрунзе" (НПО им. Фрунзе"), начальное ценовое предложение которого составило 400 млн. грн., и Брянский машзавод, который предложил за пакет акций предприятия 410 млн. грн. Третья компания, подавшая заявку на конкурс, - компания "Мантара Холдинг" не была допущена ФГИУ к участию в нем.

Лицетатор торгов предложил участникам конкурса повысить цену на 1 шаг (4 млн. грн.) – до 414 млн. грн., однако участники торгов отказались повысить свои ценовые предложения. В результате победителем конкурса была признана Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» с ее начальным ценовым предложением 410 млн. грн.