ГКЦБФР предлагает выставлять акции национализированных банков

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) предлагает реализовывать госпакеты акций национализированных банков на фондовых биржах.

Как сообщил журналистам начальник управления аналитического обеспечения ГКЦБФР Максим ЛИБАНОВ, данные предложения комиссия предлагает внести в проект Порядка продажи корпоративных прав государства в уставных капиталах банков, разработанный Фондом государственного имущества.

По его словам, комиссией было высказано ряд предложений относительно того, чтобы в процессе приватизации не были нарушены права других акционеров, а также о совершенствовании системы учета прав собственности.

Как отметил М.ЛИБАНОВ, данный порядок был разработан с учетом требований Международного валютного фонда о необходимости приватизации пакетов акций рекапитализированных банков, а также пожеланий украинского правительства.