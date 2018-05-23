НДС-облигации: Кабмин перенес долг на потом

Идея конвертации задолженности по возмещению НДС в государственные облигации в условиях острого дефицита бюджетных средств изначально казалась не самой лучшей, но, тем не менее, приемлемой. Однако когда стали известны параметры выпуска НДС-облигаций, выяснилось, что правительство вовсе не заинтересовано в разрешении проблемы, оно просто хочет отсрочить решение на более поздний период.

Между тем, в Украине ситуация с возмещением НДС катастрофически ухудшается. На сегодня задолженность перед предприятиями составляет 32 млрд. грн., что в полтора раза больше, чем на конец 2009 года (єто притом, что в 2009 году объем заявленного к возмещению НДС вырос на 70,8%, или на 9,05 млрд. грн., достигнув 21,84 млрд. грн.).

Фактически за счет сокращения выплат по НДС правительство сейчас наполняет бюджет. Минфин и ГНАУ оправдывают задержку с возмещением высокой долей фиктивных заявок. Налоговики сомневаются в правомерности каждой четвертой заявленной гривни, их проверки становятся все более жесткими.

Возможность оперативно проверять заявленные предприятиями к возмещению суммы налоговики получили еще в апреле 2008 года, благодаря расшифровке операций с контрагентами в приложении №5 к налоговой декларации по НДС. Как показала жизнь, положительного эффекта от этого нововведения не последовало, фискальная политика не улучшилась, что дает основание задуматься относительно состоятельности отечественной налоговой службы в целом.

Чтобы выкрутиться из сложившейся ситуации правительство решило конвертировать свои долги в гособлигации. Изначально Кабмин обещал выпустить краткосрочные (максимум среднесрочные на 3 года) НДС-облигации со ставкой в пределах 10-15%, что соответствует уровню прибыльности государственных облигаций внутреннего займа, которые торгуются на вторичном рынке. При таких параметрах они могли стать привлекательными инструментами для инвесторов, что поддерживало бы их стоимость.

Однако, утвержденный правительством механизм погашения задолженности по возмещению налога НДС-облигациями оказался менее приемлемым для корпоративного сектора. Кабмин постановил осуществить выпуск ОВГЗ со сроком обращения пять лет. При этом ставка устанавливается на уровне 5,5% годовых. Номинальная стоимость облигации составляет 1 тыс. грн. Общий объем эмиссии определяется Минфином в соответствии с утвержденными им реестрами инвентаризации плательщиков налога, суммы которого задекларированы к возмещению до 1 мая 2010 г. Погашение облигаций осуществляется путем проведения каждые полгода выплат по погашению основной суммы долга в размере 10% номинальной стоимости облигации. Разница между номинальной стоимостью облигации и общей суммой выплат по погашению основной суммы долга составляет амортизационную стоимость облигации. Погашение основной суммы долга и выплаты доходов по облигациям осуществляется в безналичной форме на дату, определенную согласно условиям эмиссии.

Подобные параметры НДС-облигаций автоматически делают их неинтересными для потенциальных инвесторов. Очевидно, что ни один здравомыслящий человек не будет покупать ценные бумаги с доходностью 5,5% при галопирующей годовой инфляции иначе как с большой скидкой номинальной стоимости. Таким образом, правительство создало предпосылки для повторения ситуации 2004 года, когда подобные облигации реализовывались с 30% скидкой. Многие эксперты считают, что на сегодня процент дисконта будет еще выше, а из-за дефицита оборотных средств мало кто захочет выкупать у экспортеров такие ценные бумаги.

Скорее всего, если положение дел станет супер-критическим, правительство включит печатный станок с целью поддержания облигаций. Кстати, на днях Кабмин уполномочил государственный «Ощадбанк» принимать участие в обслуживании и возмещении НДС-облигаций. На практике это будет означать скупку ценных бумаг и их передачу на баланс НБУ в качестве залога для рефинансирования. Де-факто, это - скрытая эмиссия.

В то же время, даже оформив долг по возмещению НДС в виде облигаций, правительство не сможет уйти от их погашения. В этом контексте налоговикам стоило бы поактивней заняться фискальной эффективностью НДС, а не сокращать возмещение налога живимы деньгами и не сужать право на налоговый кредит.

И еще одна сторона медали. У тех предприятий, кто не хочет "поиграть" с облигациями, довольно мрачные перспективы. Так, Президент Украины Виктор Янукович недавно заявил, что предприниматели, не желающие воcпользоваться предложенным правительством механизмом возврата НДС, «должны ждать». На деле это выглядит следующим образом. Член Совета директоров "АрселорМиттал" Кристоф Корнье провел переговоры в Министерстве экономики относительно возврата задолженности по НДС перед предприятием на общую сумму 2,5 млрд. грн. По его словам, начиная с июля 2009 года, меткомбинату возместили лишь 10% НДС. Говоря о возможных сроках погашения задолженности, он отметил: «Нам предложили до 25 июня подписаться на НДС-облигации, которые планирует выпустить украинское правительство. В случае, если мы не согласимся на такой вариант, мы берем на себя риск ждать возмещения НДС»…

Вот и выходит, что на данный момент Кабмин только отсрочил НДС-вопрос, так и не предложив действенных вариантов его разрешения. К слову, погашать облигации придется через 5 лет, а значит за это ответит новый президент и новое правительство…

Марина Юрченко (для УНИАН)