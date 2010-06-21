Доходность НДС-облигаций должна быть минимум 10%

Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий КИНАХ считает, что минимальная доходность государственных НДС-облигаций должна быть 10%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы считаем, что в этих условиях доходность (государственных НДС-облигаций – УНИАН) должна быть минимум 10%. Это результат, который устроил бы и плательщикам налогов, и дал бы возможность не снижать уровень доверия инвесторов к государству», - сказал он.

А.КИНАХ отметил, что на сегодня идет дискуссия относительно доходности облигаций. И высказал свое мнение, что заявленная доходность в 5,5% занижена.

«Правительству нужно внимательно подойти к этому вопросу и не допустить, чтобы выпуск облигаций произошел в залповом варианте, что приведет к снижению их стоимости. Сейчас идет диалог…, чтобы выпуск государственных облигаций не привел к огромным потерям налогоплательщиков, перед которыми имеется долг», - сказал А.КИНАХ.

При этом он добавил, что после выпуска облигаций государству необходимо будет сформировать систему, которая позволила бы возвращать НДС в реальном времени, не вымывая оборотных средства предприятий.

Президент УСПП напомнил, что на сегодня государство имеет долг по возврату НДС в размере около 30 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, правительство планирует для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС выпустить на сумму долга облигации внутреннего государственного займа, которые будут иметь свободное обращение на фондовом рынке.

В ближайшее время правительство планирует выпустить НДС-облигации на сумму 20 млрд. грн. на 5 лет под 5,5% годовых. Это будут ценные бумаги в электронном виде, которыми будут подтверждены обязательства государства по выплатам. Дисконт планируется на уровне не больше 10%.

Планируется, что ежегодно будет гаситься по 20% НДС-облигаций.