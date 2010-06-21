Эксперт: фондовым рынкам не хватает движущих новостей

На американских и европейских фондовых биржах в пятницу, 18 июня, торги проходили в спокойном ключе на нехватке каких-либо движущих новостей.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, американские индексы в пятницу закрылись ростом на незначительные 0,1%-0,2%. В целом такой исход торгов повторяется уже третью торговую сессию подряд. Индекс S&P 500 вырос на 0,1% до 1117,5 пункта, а DJIA прибавил 0,2% до 10451 пункта.

Рынок удерживается от падения, несмотря на далеко не радужную макроэкономическую статистику, выходящую в последнее время в США.

Как подчеркнул К.ЛИТВИН, рынки труда и недвижимости по-прежнему остаются слабым местом американской экономики, а промышленное производство также стало подавать признаки слабости. Все указывает на то, что темпы роста американской экономики замедляются. Опережающий индикатор ECRI ушел в минус на недельной основе, что является тревожным сигналом.

Стратег отметил, что Китай ослабляет привязку юаня к доллару с прицелом на возобновление постепенной ревальвации китайской валюты, что, безусловно, позитивно для американских и европейских экспортеров, так как удорожание юаня приведет к росту внутреннего спроса на импортные товары. Однако для экспортноориентированного китайского производства это печальная новость.