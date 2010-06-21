«Мантара Холдинг» опровергает заявление главы ФГИУ

Сделанное председателем Фонда государственного имущества Украины Александром РЯБЧЕНКО в эфире одного из телеканалов заявление о том, что подавшая заявку на конкурс по продаже госпакета акций ОАО «Лугансктепловоз» компания «Мантара Холдинг» была проинформирована о своем недопуске к участию в конкурсе за шесть дней до его окончания, не соответствует действительности.

Об этом сообщил УНИАН уполномоченное лицо «Мантара Холдинг» Вячеслав ДЕРИШЕВ.

По его словам, представляющий интересы «Мантара Холдинг» юрист действительно присутствовал 8 июня на вскрытии конкурсной комиссией конвертов с документами компаний, пожелавших принять участие в конкурсе. Однако, сказал В.ДЕРИШЕВ, представители Фонда госимущества не предоставили какой-либо информации представителям «Мантара Холдинг» о том, была ли допущена или не допущена компания к участию в данном конкурсе. «Все, что нам было сказано – что в случае чего мы не сможем повторно подать на конкурс документы», - отметил В.ДЕРИШЕВ.

Он также сообщил, что официальное решение Фонда госимущества, в частности его приказ о недопуске компании к участию в конкурсе, появился лишь накануне его проведения – 14 июня. Представители «Мантара Холдинг», по его словам, были ознакомлены с данным решение фактически уже после окончания рабочего дня – в пять часов вечера 14 июня.

В.ДЕРИШЕВ также отметил, что сегодня его компанией рассматривается возможность потребовать в суде опровержения от председателя ФГИУ распространенной им информации о своевременном информировании «Мантара Холдинг» о ее недопуске к участию в конкурсе.

Справка УНИАН. 15 июня управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия), входящая в российский «Трансмашхолдинг», была признана победителем конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 76,001% пакета акций ОАО «Лугансктепловоз».

Реализационная цена предприятия превысила его стартовую цену всего на 10 млн. грн. (начальная стоимость составляла 400 млн. грн. - УНИАН).

Всего в конкурсе принимали участие две компании - ОАО "Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. Фрунзе" (НПО им. Фрунзе"), начальное ценовое предложение которого составило 400 млн. грн., и Брянский машзавод, который предложил за пакет акций предприятия 410 млн. грн. Третья компания, подавшая заявку на конкурс, - компания "Мантара Холдинг" не была допущена ФГИУ к участию в нем.

Лицетатор торгов предложил участникам конкурса повысить цену на 1 шаг (4 млн. грн.) – до 414 млн. грн., однако участники торгов отказались повысить свои ценовые предложения. В результате победителем конкурса была признана Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» с ее начальным ценовым предложением 410 млн. грн.