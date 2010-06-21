Эксперт: НДС-облигации могут стать конкурентом депозиту

НДС-облигации могут стать конкурентом банковскому депозиту, считает директор компании P&S Asset Management Сергей САВЧУК.

По его мнению, что НДС-облигации имеют хорошие шансы стать выгодной альтернативой с точки зрения доходность/риск, поскольку погашения гарантирует государство, а первичными продавцами выступают экспортеры, нуждающиеся в оборотных средствах.

Успешный запуск рынка НДС-облигаций может также стать существенным фактором увеличения ликвидности долгового рынка Украины.

«Риск этих облигаций ниже, чем риск банкротства банка, так как должником выступает государство. С точки зрения инвестора это означает, что при условии худшего сценария государство, в отличии от банка, всегда будет иметь возможность создать нужное количество новой гривни, чтобы рассчитаться с инвестором. Ожидаемый уровень рыночной доходности на уровне 20% выглядит скорее привлекательным, но будет также зависеть и от того, насколько рынок этих бумаг станет ликвидным. Если инвестор сможет входить и выходить из НДС-облигаций без существенных затрат, этот инструмент станет серьезным конкурентом банковским депозитам» - отметил Сергей САВЧУК.

По словам эксперта, поскольку риск дефолта по этим бумагам близок к нулю, главным риском будет выступать риск изменения рыночной цены облигаций, который в свою очередь зависит от изменений процентных ставок на рынке. Так, вкладчик депозита со сроком возврата через год потеряет (недополучит) 1% при росте рыночных процентных ставок на 1%, а вот цена НДС-облигации может потерять более 2%, при условии, что она погашается равными частями в течении будущих 5-ти лет. С другой стороны, правило ценообразования по облигациям работает в обе стороны: если ставки упадут на 1%, то рыночная цена такой облигации должна вырасти приблизительно на те же 2% или больше. Вторым важным риском остается валютный риск, и для управления им снова будет важен общий уровень ликвидности этого рынка.

С.САВЧУК прогнозирует, что НДС-облигации будут продаваться с существенным дисконтом. «Очевидно, что многие, включая международных инвесторов, проявляют интерес уже сегодня. Насколько этот потенциальный спрос выразится в объемы инвестиций, будет зависеть от доходности, которую смогут предложить рынку продавцы. Вероятно, найдется приличный объем предложения с уровнем дисконта, достаточным для многих инвесторов. Однако вряд ли найдется экспортер, который сможет продать рынку свои бумаги без существенного дисконта в течении ближайших месяцев, поскольку заявленная купонная доходность в 5.5% годовых пока еще очень далека от ожидаемых рынком 20%», - полагает эксперт.

С.САВЧУК уверен, что эмиссия НДС-облигаций - однозначный плюс для рынка Украины. Экспортеры получают возможность пополнить оборотные средства, и хотя не бесплатно, но зато на рыночных условиях, доступных для всех в равной степени. Рынок получает новый «безрисковый» долговой инструмент, что в долгосрочной перспективе повышает ликвидность украинского долгового рынка, так как увеличивает число потенциально заинтересованных продавцов и покупателей.

Как сообщал УНИАН, правительство планирует для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС выпустить на сумму долга облигации внутреннего государственного займа, которые будут иметь свободное обращение на фондовом рынке.

В ближайшее время правительство планирует выпустить НДС-облигации на сумму 20 млрд. грн. на 5 лет под 5,5% годовых. Это будут ценные бумаги в электронном виде, которыми будут подтверждены обязательства государства по выплатам. Дисконт планируется на уровне не больше 10%.

Планируется, что ежегодно будет гаситься по 20% НДС-облигаций.