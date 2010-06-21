Эксперты: украинский фондовый рынок остался в плюсе

Украинский фондовый рынок закончил прошедшую неделю в плюсе, отмечается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По мнению аналитиков, рынки позитивно отреагировали на стремительный рост цен на нефть (+3% за неделю - до 76,4 долл. за баррель), а также на выход обнадеживающих статистических данных по промышленному производству и индексу цен производителей в США. Индекс Украинской биржи в пятницу, 18 июня, в течение всей сессии торговался в плюсе, однако общий объем торгов был довольно низким. Некоторые акции пользовались стабильным спросом, в частности «Мотор Сич» (+1,03%), Авдеевский коксохим (+1,13%) и «Центрэнерго» (+0,81%). В минусе торговались акции «Райффайзен банк Аваль» (-0,45%) и Алчевского коксохима (-5,09%).

Кроме того, аналитики отмечают, что на украинском рынке еврооблигаций торги в пятницу проходили очень активно. Цены на большинство бумаг в течение дня практически не изменились, а объемы торгов были невысокими. Инвесторы интересовались облигациями ДТЭК и «Метинвеста», которые по итогам дня прибавили по четверти пункта. Высоким спросом пользовались квазисуверенные выпуски – облигации «Укрэксимбанка» выросли. Много сделок заключалось по суверенным бумагам, однако цены в целом остались на прежнем уровне.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 18 июня, повысился на 0,06% – до 821,83 пункта. Общий объем торгов составил 82 млн. 141 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,73% – до 2060,52 пункта. Общий объем торгов составил 35 млн. 399 тыс. грн., из них на срочном рынке - 3 млн. 244 тыс. грн.