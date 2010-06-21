Эксперты: инвесторы переключились с Америки на другие континенты

Отсутствие важных данных по американской экономике в последнее время сместило центр внимания инвесторов на другие континенты.

Такая точка зрения содержится в аналитическом обзоре компании Astrum Investment Management, переданном агентству УНИАН.

В обзоре говорится, что позитивные новости с европейских долговых рынков позволили фондовым рынкам завершить вторую неделю подряд уверенным ростом. Пятницу, 18 июня, индекс DJIA завершил на отметке 10450 пунктов, что на 2,3% выше, чем неделей ранее, а широкий индекс S&P 500 закрылся на уровне 1117,5 пункта (+2,4%). Продолжил снижение индекс ожидаемой волатильности VIX, который к концу прошлой недели упал до 23,9% (28,8% неделей ранее).

По мнению аналитиков, основным драйвером роста рынка на прошедшей неделе стало укрепление курса европейской валюты до 1,24 долл./евро. Рост курса евро был спровоцирован удачным размещением испанских и ирландских государственных облигаций. Испания, в настоящий момент одна из наибольших болевых точек еврозоны, разместила 30- и 10-летние бумаги на общую сумму 3,5 млрд. евро. При этом со стороны правительства прозвучало крайне важное заявление о том, что государство не нуждается в рыночном привлечении средств для погашения 24 млрд. евро до конца июля 2010 года. Сохранение спроса на новые долги снизило опасения инвесторов относительно того, что европейские страны не смогут справиться с бюджетными дефицитами.

Из других ключевых новостей прошлой недели аналитики отметили тот факт, что количество лиц, подавших заявки на пособие по безработице в США, увеличилось до 472 тыс., что оказалось хуже рыночных ожиданий снижения до 450 тыс. При этом данные за позапрошлую неделю также были пересмотрены в худшую сторону. Помимо этого, индекс производственной активности в зоне ответственности Федерального резервного банка Филадельфии упал до самой низкой отметки за последние восемь месяцев в 8 пунктов, что существенно ниже рыночных ожиданий в 20 пунктов. При этом в структуре индекса наблюдалось резкое увеличение складских запасов, что указывает на снижение конечного спроса. Фактическое отсутствие реакции рынка на эти новости свидетельствует о доминировании позитивных настроений среди инвесторов. Основа для оптимизма инвесторов - положительные ожидания по квартальным отчетам компаний, которые начнут поступать на рынок через две недели.