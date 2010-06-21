Индекс ПФТС сегодня вырос на 3%

Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 21 июня, повысился на 3% – до 846,51 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 64 млн. 717 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 4,08% – до 2145,58 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 67 млн. 581 тыс. грн., из них торги на срочном рынке составили 5 млн. 741 тыс. грн.