Эксперт: торги на фондовом рынке завершились уверенным ростом

Торги на украинском фондовом рынке в понедельник, 21 июня, завершились уверенным ростом биржевых индикаторов.

Такую точку зрения высказал в интервью корреспонденту УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр КУШНАРЕВ.

По его словам, «несмотря на крайне скудный новостной фон, отечественные торговцы проявили большую активность, чем в предыдущие сессии». Поднять обороты рынка еще выше может публикация в ближайшие дни данных американского финансового регулятора, и показательной в данном отношении станет реакция зарубежных инвесторов, считает аналитик.

Как отметил А.КУШНАРЕВ, открытие сессии на Украинской бирже в понедельник прошло в положительной зоне с гэпом на 40 пунктов вверх, чему способствовала хорошая динамика ведущих мировых площадок, сформировавших благоприятную внешнюю конъюнктуру. Биржи США в пятницу закрылись в плюсе на фоне позитивных тенденций на нефтяном рынке, площадки азиатского региона демонстрировали подъем под влиянием китайских правительственных мер, направленных на повышение гибкости юаня. Все это позволило открыться ростом российскому и европейскому рынкам. Среди позитивных новостей, способствовавших общему подъему отечественного рынка, аналитик назвал рост украинского ВВП по итогам 5-ти месяцев на 6,1%.

По информации А.КУШНАРЕВА, к 13:00 индекс Украинской биржи достиг отметки в 2120 пунктов, после чего на рынке на несколько часов возобладало боковое движение. Ближе к окончанию сессии фондовый индикатор прибавил еще около 30 пунктов. В лидерах роста оказались акции металлургов, выросших на информации о том, что производство стали в мире в мае достигло нового исторического максимума и составило 124,2 млн. тонн. По результатам торгов акции «Азовстали» поднялись на 9,33%, Енакиевского МЗ – на 7,94%, ММК им. Ильича – на 6,55%. Как отметил аналитик, украинский горно-металлургический сектор в настоящее время достаточно слаб, что связано с неблагоприятной конъюнктурой на мировом рынке металлопродукции. Однако это не мешает металлургам укреплять свои позиции, считает он.

А.КУШНАРЕВ сообщил, что в понедельник значительно прибавили в цене акции Полтавского ГОКа (+8,07%). Ожидаемое повышение цен на ЖРС в 3-м квартале со стороны BHP Billiton и Rio Tinto станет новым толчком для роста мировых котировок этого сырья, что положительно для ПГОКа, который экспортирует большую часть продукции, сказал аналитик. В меньшей степени, добавил он, эта информация затронула бумаги Северного ГОКа, выросшие на 4,01%, что объясняется ориентацией предприятия на внутренний рынок, где повышение цен проявится с задержкой и будет выражено не так значительно.

По словам аналитика, акции «Укртелекома» подорожали за день на 5,89%, что связано с заявлениями министра транспорта и связи Константина ЕФИМЕНКО о том, что по итогам 1-го полугодия предприятие получит прибыль, которая перекроет убыток 1 го квартала в размере 36,11 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 21 июня, повысился на 3% – до 846,51 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 64 млн. 717 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 4,08% – до 2145,58 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 67 млн. 581 тыс. грн., из них торги на срочном рынке составили 5 млн. 741 тыс. грн.