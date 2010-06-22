Индекс Nikkei снизился на 1,2%

Фондовые торги в Японии 22 июня закрылись самым сильным за двухнедельный период снижением индекса Nikkei - на 1,2%, сообщает РБК.

У инвесторов все еще сохраняются опасения относительно долгового кризиса, разразившегося в Европе, что оказывает сильное давление на японские рынки. Подливают масла в огонь и последние новости со стороны рейтинговых агентств: Fitch Ratings понизило рейтинги французского банка BNP Paribas SA, а Standard & Poor`s сообщило, что испанские кредитные организации стоят на пороге трудных времен из-за медленного роста экономики страны.

На ход фондовых торгов в Японии повлиял и негативный внешний фон: рынок акций США 21 июня закрылся снижением ведущих индексов, хотя на открытии торговой сессии наблюдался уверенный рост основных биржевых индикаторов, вызванный, прежде всего, новостями из Китая. В частности, решение Народного банка КНР увеличить гибкость обменного курса национальной валюты - юаня - вызвало воодушевление американских инвесторов, которые проявили готовность и желание рисковать. Однако данный оптимизм сменился пессимизмом после того, как эйфория, вызванная заявлениями китайского ЦБ, спала и игроки фондового рынка обратили внимание на то, что китайский центробанк по-прежнему не намерен проводить политику значительной ревальвации юаня. Это способствовало появлению неопределенности на рынке относительно решимости Пекина провести полномасштабное реформирование курсовой политики.