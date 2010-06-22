В ближайшее время продавать «Укртелеком» не будут

Правительство до сентября текущего года не планирует выставлять на продажу ОАО «Укртелеком».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ сегодня на пресс-конференции, посвященной 100 дням работы нового состава правительства.

«Мы изучаем ситуацию, пока у нас больше вопросов по приватизации «Укртелекома», чем ответов. Когда мы на все вопросы для себя, по крайней мере, получим ответы, тогда будет стоять вопрос о приватизации «Укртелекома. В ближайшие там месяц, два, этот вопрос стоять не будет»», - сказал А.КЛЮЕВ.

При этом он отметил, что, по предварительным итогам ревизии работы компании, следует, что сегодня не самое лучшее время для выставления «Укртелекома» на продажу. Прежде всего, это связано со слабым финансовым состоянием «Укртелекома» и неразрешенностью вопросов, связанных с реализацией ряда социальных программ.

«Мы практически заканчиваем ревизию работы «Укртелекома». Конечно, для приватизации «Укртелекома» это не самое лучшее время. Потому что, во-первых, финансовое состояние не самое хорошее, во-вторых, у нас нет еще окончательного решения по поводу того, что мы будем делать после приватизации с той же самой программой «социальный телефон»», - сказал А.КЛЮЕВ.

Как сообщал УНИАН, в конце мая т.г. председатель Фонда государственного имущества Украины Александр РЯБЧЕНКО сообщил, что ФГИУ планирует объявить приватизационный конкурс по продаже 92,79% госпакета акций ОАО “Укртелеком” в августе этого года.

По его словам, на сегодня стоимость планируемого к продаже пакета акций «Укртелекома» составляет 9 млрд. грн., однако в последние месяцы наблюдается тенденция к повышению цены его акций. Таким образом, к моменту продажи пакета его реализационная стоимость может составить около 10 млрд. грн.

17 июня А.РЯБЧЕНКО заявил, что конечной датой объявления приватизационного конкурса по продаже контрольного пакета акций ОАО «Укртелеком» является 15 августа.

По его словам, если ФГИУ не удастся до этого числа объявить приватизационный конкурс по «Укртелекому», деньги от его продажи не успеют поступить в бюджет до конца этого года.

А.РЯБЧЕНКО также отметил, что продажа «Укртелекома» на сегодня является единственной возможностью выполнить план по приватизации на этот год.

Справка УНИАН. ОАО "Укртелеком" - монополист на рынке местной связи (более 10,3 млн. абонентов). Компания также оказывает услуги широкополосного доступа в Интернет – более 800 тыс. абонентов, и услуги мобильной связи – более 460 тыс. абонентов.

Убыток «Укртелекома» в I квартале 2010 г. уменьшился более чем в 5 раз, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 36,11 млн. грн. Доход компании за этот период составил более 1,675 млрд. грн., что несколько ниже, чем в I квартале прошлого года (1, 678 млрд. грн.).

Без учета курсовых разниц и реализации валюты, чистый убыток "Укртелекома" в 2009 году составил 366,7 млн. грн. против 498,6 млн. грн. в 2008 году.

В мае 2010 г. министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО заявил, что намерен расторгнуть трудовой контракт с руководителем «Укртелекома» Георгием ДЗЕКОНОМ, если в первом полугодии предприятие покажет убыток.

На заседании коллегии министерства Г.ДЗЕКОН взял на себя обязательство, что первое полугодие "Укртелеком" завершит с прибылью.