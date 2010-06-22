Эксперты: активность на рынке еврооблигаций была высокой

Активность на украинском рынке еврооблигаций на прошлой неделе была довольно высокой, и большинство бумаг пользовались спросом со стороны инвесторов.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, доходность суверенных выпусков снизилась. Особенно инвесторы интересовались краткосрочными бумагами. Так, «Украина-12» прибавила 1,2 пункта, доходность снизилась до 6,7%. Спрос на квазисуверенные и муниципальные облигации также был высокий. Доходность государственного «Укрэксимбанка» снизилась, следуя тренду суверенов. В банковском секторе «Укрэксимбанк-12» прибавил 3,5 пункта, доходность достигла 8,8%; «Альфа банк-12» вырос на 0,9 пункта, доходность снизилась до 13,5%. В корпоративном секторе активно торговались облигации «ДТЭК-15», которые по итогам недели выросли в цене на 2,25 пункта.

Аналитики считают, что рост цен на украинские еврооблигации продолжил динамику позапрошлой недели, исходя из улучшения отношения инвесторов к риску развивающихся рынков. Понижение рейтинга Греции агентством Moody’s до спекулятивного статуса уже было оценено рынком и не оказало влияния на украинские еврооблигации. Успешное размещение долговых бумаг Испании и Ирландии повысило уверенность инвесторов в кредитоспособности периферийных стран ЕС. Однако общий тренд остается чувствительным к негативным новостям.