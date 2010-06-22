Ослабление привязки юаня к доллару поддержало промышленность

Ослабление привязки юаня к доллару поддержало акции промышленных компаний по всему миру

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, в понедельник, 21 июня, американские и европейские площадки открылись с гэпом вверх на новости об ослаблении привязки китайского юаня к доллару США. Однако и в Европе, и в США преобладала негативная внутридневная динамика на фоне отсутствия существенных корпоративных или макроэкономических данных. По итогам понедельника индекс S&P 500 снизился на 0,4% до 1113 пунктов, а европейский широкий индекс DJ Stoxx 600 вырос на 1% до 258 пунктов. На индексе DAX вчера наблюдался отскок от пика, установленного в конце апреля, причем гэп на открытии закрылся, что традиционно является негативным признаком.

Как отметил К.ЛИТВИН, на прошедших выходных китайские власти заявили, что они ослабляют привязку юаня к доллару США. Эта новость простимулировала рост цен на промышленные металлы. Медь подорожала на 5%, а акции промышленных производителей по всему миру ощутили поддержку. Сегодня в США ожидается ряд макроэкономических данных по продажам жилья на вторичном рынке в мае и производственной активности в зоне ответственности Федерального резервного банка Ричмонда.