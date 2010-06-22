Индекс ПФТС сегодня вырос на 0,04%

Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 22 июня, повысился на 0,04% – до 846,86 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 33 млн. 831 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 1,64% – до 2116,39 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 94 млн. 405 тыс. грн., из них торги на срочном рынке составили 12 млн. 829 тыс. грн.