Эксперты: украинские акции торговались разнонаправленно

Украинские фондовые площадки вчера, 22 июня, торговались разнонаправленно.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, активность торгов на Украинской бирже вчера была низкой. Понижение рейтинга банка BNP Paribas агентством Fitch пошатнуло уверенность инвесторов в европейском банковском секторе. Акции «Райффайзен банка Аваль» снизились на 1,47%, «Укрсоцбанк» просел на 2,29%, банк «Форум» потерял 1,70%. Акции «Укртелекома» упали на 4,52% после того как Вице-премьер Андрей КЛЮЕВ сообщил, что запланированная приватизация будет отложена, так как финансовое состояние компании на данный момент оставляет желать лучшего.

Аналитики сообщают, что инвесторы интересовались бумагами металлургов: акции «Азовстали» (+1,97%) и Енакиевского металлургического завода (+1,28%) были среди тех немногих, которые по итогам дня выросли в цене, в отличие от бумаг Алчевского металлургического завода, которые снизились на 0,94%. «Захидэнерго» (+0,55%) также оказалась среди лидеров дня, в то время как акции других генкомпаний падали. Покупатели отвернулись от бумаг коксохимических заводов и машиностроительных предприятий: Авдеевский КХЗ (-0,57%), Ясиновский КХЗ (-3,51%), «Мотор Сич» (MSICH; -0,98%).

По информации аналитиков, на иностранных биржах большинство украинских акций во вторник торговалось в минусе. Больше всего упали акции Ferrexpo (-9,60%). JKX Oil & Gas и Regal Petroleum снизились на 2,5% и 1,5% соответственно, а цена на акции Cadogan поднялась на 0,5%. Бумаги агропроизводителей следовали общему нисходящему тренду: «Астарта» упала на 0,3%, МХП – на 0,22%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 22 июня, повысился на 0,04% – до 846,86 пункта. Общий объем торгов составил 33 млн. 831 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 1,64% – до 2116,39 пункта. Общий объем торгов составил 94 млн. 405 тыс. грн., из них на срочном рынке - 12 млн. 829 тыс. грн.