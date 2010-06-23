Эксперт: мировые фондовые рынки вчера закрылись в минусах

Мировые фондовые рынки по итогам вчерашних торгов закрылись в минусах под давлением негативных данных с рынка жилья США.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, американские и европейские рынки во вторник понесли потери после выхода разочаровывающей статистики по продажам жилья на вторичном рынке США. Продажи жилья на вторичном рынке США в мае снизились на 2,2% до 5,66 млн. единиц, в то время как рынок ожидал увеличения продаж на 6% до 6,12 млн. При этом 46% продаж пришлось на покупателей по программе государственных субсидий, действие которой истекло. Соответственно, в июне продажи будут еще ниже. По итогам вчерашнего дня индекс S&P 500 упал на 1,6% до 1095 пунктов, индекс DJIA потерял 1,4%, закрывшись на отметке 10294 пунктов.

Как подчеркнул К.ЛИТВИН, индекс S&P 500 прошел 200-дневную среднюю скользящую на уровне 1106 пунктов, после чего падение ускорилось. Сам факт того, что рынок ушел ниже 200-дневной скользящей, не внушает оптимизма. Также настораживает далеко не самые оптимистичный настрой рынка: в отсутствие новостей американские биржи показывают определенную слабость, и индексы часто снижаются под закрытие.

К тому же, по мнению стратега, «в последнее время на рынок поступает больше негативной, чем позитивной макростатистики, что также не внушает оптимизма и указывает на замедление темпов восстановления американской экономики. На данный момент консенсус-ожидания экономистов по-прежнему указывают на то, что во втором полугодии ВВП США будет расти более чем на 2%, однако текущий поток оперативных макроэкономических данных ставит эти ожидания под сомнение, отметил К.ЛИТВИН.