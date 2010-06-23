В бюджет привлечено 1,08 млрд. грн.

По предварительным результатам вчерашнего размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в Государственный бюджет удалось привлечь 1 млрд. 083 млн. 296,9 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, текстом которого располагает УНИАН.

В частности, ОВГЗ со сроком погашения 22 сентября 2010 года были размещены на сумму 68,46 млн. грн. под 9% годовых, 16 февраля 2011 года – на 41,734 млн. грн. под 12%, 21 марта 2012 года – 654,655 млн. грн. под 12,5% и 4 сентября 2013 – 318,44 млн. грн.

Средства, полученные от продажи ОВГЗ со сроком погашения 4 сентября 2013 года, будут направлены в Стабилизационный фонд для финансирования мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.