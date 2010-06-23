Предельная доходность НДС-облигаций составит 14,5-15%

Доходность НДС-облигаций, рассчитанная по формуле, составит 14,5-15%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО на пресс-конференции в среду.

При этом он отметил, что выпуск НДС-облигаций будет осуществляться несколькими траншами, в зависимости от суммы поступивших заявок.

Кроме того, заместитель министра финансов Украины Андрей КРАВЕЦ заявил, что на сегодня у правительства нет другого механизма по погашению просроченной задолженности по налогу на добавленную стоимость как предложенные НДС-облигации на сегодня и до конца текущего года.

Как сообщал УНИАН, правительство планирует для погашения накопленной за 2009 год и просроченной бюджетной задолженности по возмещению НДС выпустить на сумму долга облигации внутреннего государственного займа, которые будут иметь свободное обращение на фондовом рынке.

В ближайшее время правительство планирует выпустить НДС-облигации на сумму 20 млрд. грн. на 5 лет под 5,5% годовых. Это будут ценные бумаги в электронном виде, которыми будут подтверждены обязательства государства по выплатам. Дисконт планируется на уровне не больше 10%.

Планируется, что ежегодно будет гаситься по 20% НДС-облигаций.